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Ağrı'da Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da vatandaşlar, Kadir Gecesi ve Sakal-ı Şerif dolayısıyla Ulu Cami başta olmak üzere kentteki camilerde yoğunluk oluşturdu.

AĞRI (AA) - Ağrı'da vatandaşlar, Kadir Gecesi ve Sakal-ı Şerif dolayısıyla Ulu Cami başta olmak üzere kentteki camilerde yoğunluk oluşturdu.

Kentte İl Müftülüğünce yatsı namazında Ulu Cami'de düzenlenen programa ve diğer camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup ardından İslam alemi için dua etti.

Kılınan teravih namazının ardından Ulu Cami'de erkekler için, Meydan Camisi'nde ise kadınlar için Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif'e gösterilen yoğun ilgi nedeniyle vatandaşlar cami avlularına sığmayınca uzun

kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar, polis kontrolünde Sakal-ı Şerif'in içinde bulunduğu camekana el sürüp, cep telefonlarıyla fotoğraf çekmenin sevincini yaşadı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekiplerince de vatandaşlara program sonrası lokma tatlısı ikram edildi.

Ulu Cami'deki programa İl Müftüsü Celal Büyük de katıldı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Sakal I Şerif, Kadir Gecesi, Cami, Ağrı, Güncel, Haberler

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