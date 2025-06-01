Ağrı'da Kadınlardan Gazze İçin Barış Çağrısı

Ağrı'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında anne ve çocukların ölümüne dikkat çekmek için balon uçurup basın açıklaması yaptı.

İyilik Derneği İyilik Öncüleri Kulübü, "Annelerin vicdanı barışın sesi oluyor" sloganıyla Millet Bahçesi'nde program düzenledi.

İyilik Derneği İl Temsilcisi Hülya Polat, grup adına yaptığı basın açıklamasında, dünyanın gözleri önünde yaşanan büyük bir insanlık dramına ve açık bir soykırıma karşı sessiz kalmadıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının her geçen gün daha fazla çocuğun, annenin ve masum sivillerin canına mal olan bir katliama ve soykırıma dönüştüğünü belirten Polat, "Dili, dini, ırkı ne olursa olsun, bir çocuğun gözyaşının rengi aynıdır. Bir annenin yüreğindeki yangın hep aynıdır. Çünkü acının dili yoktur ama yankısı bütün insanlığın kalbinde çınlamalıdır." dedi.

Polat, kadınlar olarak barışın diliyle, anneliğin merhametiyle ve insanlığın ortak vicdanıyla bu vahşetin karşısında dimdik duracaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en bereketli coğrafyalarından birinde, kundaktaki bebeklerden yaşlılara kadar her yaştan insan, uygulanan ağır ambargo nedeniyle açlıktan ölüme terk edilmiştir. Hastaneler, okullar, ibadethaneler ve sivil yerleşim yerleri defalarca bombalanmış, insanlar en temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmıştır. Çok sayıda yaralı, hastanelerde anestezi olmadan, ilkel koşullarda tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Bu, sadece bir savaş değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanına açılmış derin bir yaradır."

Program, katılımcıların balonları gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.