Ağrı'da kadınlar Gazze için yürüdü

Ağrı'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

"Anneler Gazze için yürüyor" programı kapsamında Merkez Camisi önünde bir araya gelenler kadınlar, tekbir getirip çeşitli sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Ağrı Kadın Kolları Başkanı Saliha Adıgüzel, İsrail'in Gazze'de kadın çocuk demeden katliam yaptığını ve Batı'nın da buna destek olduğunu söyledi.

İsrail ürünlerini boykot edeceklerini belirten Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Tarih bir daha göstermiştir ki Batı'nın insan hakları adına ortaya koyduğu her şey çocuk masalı olmayacak kadar kirli ve ikiyüzlüdür. Filistin meselesi bir kez daha göstermiştir ki uluslararası hukukun uygulanması isteğe, insan hakları ise ırka ve inanca bağlıdır. Zira 20 günden bu yana dünya Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma şahit olmaktadır. 7 Ekim'den bu yana katledilen 2 bin 700 çocuğumuz için kalplerimiz kan ağlamaktadır. Her gün çocuklarını bombalar altında şehit veren Gazzeli annelerimizin feryatları yürekleri dağlamaktadır."

Basın açıklamasının ardından kadın ve çocuklar ellerindeki Filistin bayrakları eşliğinde slogan atarak Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü.

Programa, AK Parti Ağrı Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem de katıldı.