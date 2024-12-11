Ağrı'da Kadın İstihdamıyla Tekstil Fabrikalarında 1600 Kişi Çalışıyor

Ağrı'da devlet desteğiyle il merkezi ve ilçelerde kurulan tekstil fabrikalarında çoğunluğu kadın 1600 kişi istihdam ediliyor.

Ağrı Valiliği tarafından 2018 yılında İl Özel İdaresi kaynaklarıyla temeli atıldıktan kısa süre sonra üretime geçen tekstil fabrikalarında üretim devam ediyor.

Büyük bir bölümü kadınlardan oluşan fabrikalarda istihdam edilen 1600 kişi, Türkiye'nin önde gelen giyim firmaları için çeşitli ürünler üretiyor.

Fabrikalarda çalışarak kazandıkları ücretle aile ekonomilerine katkı sağlayan çalışanların ürettikleri ürünler, Avrupa kıtası başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.

Vali Mustafa Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile il merkezindeki tekstil fabrikalarını ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Üretimle ilgili işletme sahiplerinden bilgi alan Koç, gazetecilere, Tekstilkent'in 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortaklaşa "Üreten Gençler" adı altında başladığını ve sonrasında İl Özel İdaresi'nin imkanlarının da kullanılmasıyla çok geniş bir alana sahip olduğunu söyledi.

İl genelinde 157 bin metrekare kapalı alanda kurulu olan fabrikaların büyük bir bölümünün il merkezinde olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Üretim yapılan bu işletmelerde ilimiz genelinde 1600 hemşehrimiz çalışarak evlerine ekmek götürüyor. 1600 hemşehrimizin yaklaşık yüzde 60'ı kadınlarımızdan oluşuyor. Bizler bunu çok önemsiyoruz. Ağrı'mız zorlukların yaşadığı ve iş imkanının olmadığı bir şehir. Bu bilinçle, hemşehrilerimizin de desteğiyle hem üretim kültürünü geliştirmek, üretim çeşitliliğini artırmak ve başta kadınlarımız olmak üzere hemşehrilerimize iş olanağı yaratmak adına bu projeyi elimizden geldiği kadar güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz."

Koç, boş fabrikaların olduğunu ve tekstille ilgilenen kişilerin gelip üretim yapmaları halinde ellerinden geldiğince yardımcı olacaklarını anlattı.

Ağrılılara çağrı

Devletin ve Valiliğin bütün imkanlarıyla üretim yapanların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle bazı firmalar gitmiş ama ben burada inisiyatif alarak üretime devam eden hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunan hemşehrilerimiz başta olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren bütün yatırımcılarımızı ve girişimcilerimizi hem Ağrı'nın hem de kendi ekonomilerine katkıda bulunmak ve iş olanağı oluşturmak adına buralara yatırım yapmaya davet ediyorum."

İŞKUR aracılığıyla işbaşı eğitim programları kapsamında ve değişik teşviklerle hem işletme hem de işletme içerisindeki üretme kültürünün gelişmesini desteklediklerini ifade eden Koç, "Burası tekstil atölyesi olduğu için üretilen ürünler dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Biz bununla gurur duyuyoruz. Tekstil zaten doğası gereği kadın istihdamının ağırlıklı olduğu bir sektör." dedi.

Çalışanlardan Serpil Tursun ise 2 yıldır tekstilde çalıştığını, işi öğrendiğini ve kendi ihtiyaçlarını karşılayıp aile ekonomisine katkıda bulunduğunu aktardı.

Mehmet Boğa da çalıştığı fabrikada yaklaşık 400 kişinin istihdam edildiğini ve bunun da ailelere ekonomik anlamda olumlu katkı sunduğunu anlattı.