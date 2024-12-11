Üye Girişi
Haberler
Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama

 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi
İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

İşgalin en net görüntüsü

Ağrı'da Kadın İstihdamıyla Tekstil Fabrikalarında 1600 Kişi Çalışıyor

Ağrı'da Kadın İstihdamıyla Tekstil Fabrikalarında 1600 Kişi Çalışıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da devlet destekli tekstil fabrikalarında 1600 kişi istihdam ediliyor, çalışanların büyük kısmı kadınlardan oluşuyor. Fabrikalar, Türkiye'nin giyim firmaları için üretim yaparken, ürünler yurt dışına ihraç ediliyor. Vali Mustafa Koç, kadın istihdamına vurgu yaparak proje desteğinin süreceğini belirtti.

Ağrı'da devlet desteğiyle il merkezi ve ilçelerde kurulan tekstil fabrikalarında çoğunluğu kadın 1600 kişi istihdam ediliyor.

Ağrı Valiliği tarafından 2018 yılında İl Özel İdaresi kaynaklarıyla temeli atıldıktan kısa süre sonra üretime geçen tekstil fabrikalarında üretim devam ediyor.

Büyük bir bölümü kadınlardan oluşan fabrikalarda istihdam edilen 1600 kişi, Türkiye'nin önde gelen giyim firmaları için çeşitli ürünler üretiyor.

Fabrikalarda çalışarak kazandıkları ücretle aile ekonomilerine katkı sağlayan çalışanların ürettikleri ürünler, Avrupa kıtası başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.

Vali Mustafa Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile il merkezindeki tekstil fabrikalarını ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Üretimle ilgili işletme sahiplerinden bilgi alan Koç, gazetecilere, Tekstilkent'in 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortaklaşa "Üreten Gençler" adı altında başladığını ve sonrasında İl Özel İdaresi'nin imkanlarının da kullanılmasıyla çok geniş bir alana sahip olduğunu söyledi.

İl genelinde 157 bin metrekare kapalı alanda kurulu olan fabrikaların büyük bir bölümünün il merkezinde olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Üretim yapılan bu işletmelerde ilimiz genelinde 1600 hemşehrimiz çalışarak evlerine ekmek götürüyor. 1600 hemşehrimizin yaklaşık yüzde 60'ı kadınlarımızdan oluşuyor. Bizler bunu çok önemsiyoruz. Ağrı'mız zorlukların yaşadığı ve iş imkanının olmadığı bir şehir. Bu bilinçle, hemşehrilerimizin de desteğiyle hem üretim kültürünü geliştirmek, üretim çeşitliliğini artırmak ve başta kadınlarımız olmak üzere hemşehrilerimize iş olanağı yaratmak adına bu projeyi elimizden geldiği kadar güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz."

Koç, boş fabrikaların olduğunu ve tekstille ilgilenen kişilerin gelip üretim yapmaları halinde ellerinden geldiğince yardımcı olacaklarını anlattı.

Ağrılılara çağrı

Devletin ve Valiliğin bütün imkanlarıyla üretim yapanların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle bazı firmalar gitmiş ama ben burada inisiyatif alarak üretime devam eden hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunan hemşehrilerimiz başta olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren bütün yatırımcılarımızı ve girişimcilerimizi hem Ağrı'nın hem de kendi ekonomilerine katkıda bulunmak ve iş olanağı oluşturmak adına buralara yatırım yapmaya davet ediyorum."

İŞKUR aracılığıyla işbaşı eğitim programları kapsamında ve değişik teşviklerle hem işletme hem de işletme içerisindeki üretme kültürünün gelişmesini desteklediklerini ifade eden Koç, "Burası tekstil atölyesi olduğu için üretilen ürünler dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Biz bununla gurur duyuyoruz. Tekstil zaten doğası gereği kadın istihdamının ağırlıklı olduğu bir sektör." dedi.

Çalışanlardan Serpil Tursun ise 2 yıldır tekstilde çalıştığını, işi öğrendiğini ve kendi ihtiyaçlarını karşılayıp aile ekonomisine katkıda bulunduğunu aktardı.

Mehmet Boğa da çalıştığı fabrikada yaklaşık 400 kişinin istihdam edildiğini ve bunun da ailelere ekonomik anlamda olumlu katkı sunduğunu anlattı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
img

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu
img

Bakanlık, Köfteci Yusuf'tan sonra ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
img

Prof. Dr. Rasim Dönmez: Suriye'den Türkiye'ye bir göç olacak!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Whatsapp ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba? Türk Telekom çöktü mü? 11 Aralık Türk Telekom ne zaman düzelecek? Sosyal medya çöktü mü 11 Aralık Çarşamba? İnternet çöktü mü? 11 Aralık Çarşamba internet neden çekmiyor, çöktü mü? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Aralık Çarşamba Facebook'a neden girilmiyor? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 11 Aralık Whatsapp neden yüklenmiyor, problem mi var? Formasyon kalkıyor mu 2025? TRT Spor canlı izle! BENFICA BOLOGNA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Ali Koç ne zaman başkan oldu, kaç yıldır başkan? Fenerbahçe Athletic Bilbao maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Athletic Bilbao geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.