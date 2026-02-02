Haberler

Ağrı'daki kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı

Ağrı'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 1688 litre akaryakıt ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan operasyonlarda ilgili adreslerde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 1688 litre akaryakıt, 38 bin 800 boş makaron, 16 bin 500 dolu makaron, 4 bin 510 paket sigara, 45 kilogram kıyılmış tütün, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 3 tütün doldurma makinası ve 157 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Şahıslardan biri işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Haberler.com
