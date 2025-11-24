Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Ağrı'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 7 adrese düzenlenen operasyonda, 1 AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 şarjör, 139 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 85 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, aranması bulunan bir kişi de cezaevine teslim edildi.