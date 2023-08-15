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Ağrı'da Kaçak Sigara ve Telefon Operasyonu

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçak sigara ve telefon ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bin 980 paket kaçak sigara ve 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelede kararlı oldukları belirtildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçak sigara ve telefon ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda bin 980 paket kaçak sigara ve 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince Doğubayazıt ilçemizde yapılan operasyon neticesinde, 1.980 adet kaçak sigara ve 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadelede kararlıyız" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğubeyazıt Operasyon Ağrı Güncel Haberler

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