Ağrı'da Kaçak Sigara ve Telefon Operasyonu

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçak sigara ve telefon ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bin 980 paket kaçak sigara ve 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelede kararlı oldukları belirtildi.