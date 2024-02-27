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Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 950 Paket Ele Geçirildi

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde durdurulan otomobilde 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde durdurulan otomobilde 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Taşlıçay ilçesinde yol kontrol uygulamasında 2 otomobilde yaptığı aramada 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Taşlıçay Jandarma Ağrı Kaçakçılık Güncel Haberler

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