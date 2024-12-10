Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 435 Paket Ele Geçirildi

Ağrı'da, il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 5 bin 435 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 5 bin 435 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.