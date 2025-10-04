Ağrı'da Kaçak Oyuncak ve Kalem Operasyonu: 40 Milyon Liralık Ele Geçirildi

AĞRI'da bir TIR, iş yeri ve evde yapılan aramalarda piyasa değeri 40 milyon lira olan 100 bin 906 adet oyuncak ile 67 bin 470 adet kalem ele geçirildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen bir TIR, iş yeri ve evde arama yapıldı. Aramalar sonunda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan gümrük kaçağı 100 bin 906 adet oyuncak ile 67 bin 470 adet kalem ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanırken, 2'si serbest kaldı.