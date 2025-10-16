Ağrı'da Kaçak İlaç ve Tıbbi Malzeme Ele Geçirildi

Ağrı'da bir tırın dorsesinde 3 bin 876 kutu ilaç ve 80 şişe tıbbi malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda kontrol denetim çalışması yaptı.

Ekipler, gümrük sahasında durdurdukları tırın dorsesinde gümrük kaçağı 3 bin 876 kutu ilaç, 766 blister ve 80 şişe tıbbi malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı