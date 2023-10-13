Ağrı'da Kaçak Gözlük Operasyonu

Ağrı'da Jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 200 lira değerinde olan kaçak gözlük ele geçirildi.

Ağrı'da Jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 200 lira değerinde olan kaçak gözlük ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan aramalar sonucunda, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen ve maddi değeri 1 milyon 200 lira olan bin adet marka olan güneş gözlüğü ele geçirildi. - AĞRI