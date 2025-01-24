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Ağrı'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2.282 Litre Ele Geçirildi

Ağrı'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2.282 Litre Ele Geçirildi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak akaryakıt kapsamında yaptığı operasyonda 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ve çok sayıda dolum pompası ile varil ele geçirdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçede belirledikleri 14 işletmeye ait depolara operasyon düzenledi.

Depolardaki aramalarda 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt, 6 akaryakıt dolum pompası ve 23 varil ele geçirildi.

Ekipler, 14 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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