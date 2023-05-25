Ağrı'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Ağrı'da jandarma trafik ekipleri, köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Patnos ilçesine bağlı Çavuşköy İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Okulun bahçesinde kurulan parkurda öğrencilere trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, yaya ve okul geçitlerinde dikkat edilmesi gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

Ekipler, narkotik dedektör köpekleri eşliğinde gösteri yaptığı çocukları çeşitli hediyelerle sevindirdi.