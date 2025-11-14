Ağrı'da Jandarma Metamfetamin Operasyonu: 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

AĞRI'da jandarma ekiplerinin 2 TIR'da yaptığı aramada, 2 kilo 698 gram sıvı, 7 kilo 876 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uluslararası yolları kullanarak ülkeye giriş yapan 2 ayrı TIR ve dorselerinde arama yaptı. Araçlarda, 2 kilo 698 gram sıvı metamfetamin ve 7 kilo 876 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.