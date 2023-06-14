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Ağrı'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın 184'üncü etkinliklerle kutlandı

Ağrı'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın 184'üncü etkinliklerle kutlandı

Güncel Haberler

Ağrı'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Millet Bahçesinde etkinlik düzenlendi. Narkotik dedektör köpekleri, kirpi aracı, drone ve çeşitli silahlar vatandaşlara tanıtıldı. Trafik kuralları etkinliğe katılan çocuklara gösterildi.

- Ağrı'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın 184'üncü etkinliklerle kutlandı

AĞRI - Ağrı'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Ağrı'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Millet Bahçesinde etkinlik düzenlendi. Kurulan stantta narkotik dedektör köpekleri, kirpi aracı, drone ve çeşitli silahlar vatandaşlara tanıtıldı. Ayrıca kurulan trafik eğitim araçları ile trafik kuralları etkinliğe katılan çocuklara gösterildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, simülasyon aracıyla emniyet kemeri takılı bir kişinin kaza anında araç içinde nasıl durduğunu vatandaşlar ve çocuklara gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Narkotik Ağrı Güncel Haberler

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