Ağrı'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı - Haberler

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Ağrı'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, tedavi altına alındı.

TAŞLIÇAY, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Taşlıçay'da yaptıkları devriye görevi sırasında bir şahinin yaralı olduğunu fark etti.

Ekipler, şahini Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracına koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Şahinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Taşlıçay, Ağrı, Güncel, Haberler

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