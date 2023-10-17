Ağrı'da jandarma ekipleri trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendiriyor

Ağrı'da, jandarma trafik ekipleri okulları ziyaret ederek öğrencilere trafik güvenliği ve trafik kuralları hakkında bilgi veriyor.

Ağrı'da, jandarma trafik ekipleri okulları ziyaret ederek öğrencilere trafik güvenliği ve trafik kuralları hakkında bilgi veriyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yeni eğitim öğretim sezonunda öğrenci servislerini denetleyip okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor.

Ekipler, ekim ayı içerisinde 95 okulda öğrencilere trafik güvenliği, genel trafik kuralları, yaya geçidi, okul servis araçlarında hareket tarzı, servis araçlarına binme ve inme konularında eğitim verdi.

Taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren 750 okul servis aracını denetleyen ekipler, eğitim öğretim dönemi içerisinde denetimlerini sürdürecek.