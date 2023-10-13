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Ağrı'da Jandarma Ekipleri Tarafından 1000 Gümrük Kaçağı Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında, kamyonda gümrük kaçağı 1000 güneş gözlüğü ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, yol kontrol uygulamasında durdurdukları bir kamyonda arama yaptı. Araçta gümrük kaçağı 1000 güneş gözlüğü ele geçirildi.