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Ağrı'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto

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Ağrı'da İyilik Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Merkez Camisi önünde toplanan grup, Gazze'ye destek verdi.

Ağrı'da İyilik Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Merkez Camisi önünde ellerinde "Nehirden denize özgür Filistin", "Mazlumun yanında zalimin karşısında ol", "Katliama değil direnişe destek ol" pankartlarıyla bir araya gelen grup, Gazze'ye destek verdi.

Derneğin Ağrı Temsilcisi Hülya Polat, yaptığı konuşmada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana "soykırım" yaşandığını söyledi.

İsrail ürünlerine yönelik boykotun devam etmesi gerektiğini belirten Polat, şöyle konuştu:

"Kürt, Türk, Laz ve Arap, hepimiz kardeşiz. Nerede bir zulüm varsa kalbimiz, desteğimiz orada olmalı. Bizim, zalimlerin oyununu bozup ümmet bilincine kuşanmamız gerekiyor. Gazze bunu bize net olarak gösteriyor. Kafirler bizi ulus ve milliyetçilik adı altında bölerken, kendileri Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve NATO gibi yapılar kuruyor. Bize bölünmeyi tavsiye ediyorlar. Bizler birleşmezsek ne Gazze'yi ne de ahireti kurtarabiliriz."

Ağrı Önder İmam Hatipliler Derneği de resim sergisi düzenledi.

Kaynak: AA / Güncel

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