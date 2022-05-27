Ağrı'da iş yerindeki televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler

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Ağrı'da iş yerindeki televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da iş yerindeki televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında

Ağrı'da, bir iş yerinde 2 kişi tarafından gerçekleştirilen televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ağrı'da, bir iş yerinde 2 kişi tarafından gerçekleştirilen televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, erken saatlerde kent merkezindeki Yavuz Mahallesi'nde elinde battaniyeye sarılı televizyon ile yürüyen bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin üzerinde kumanda bulan ekipler, televizyonun hırsızlık malı olabileceğini değerlendirerek kimlik kontrolü yaptıkları A.A'yı (16) Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Ekipler, ilerleyen saatlerde aynı bölgede bulunan bir güzellik merkezinden hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giderek inceleme yaptı.

Ele geçirilen televizyon ile kumandanın iş yerinden çalındığını belirleyen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu hırsızlık olayını A.A. ile 1 kişinin daha gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekiplerce, diğer şüphelinin kimlik bilgilerinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel, Haberler

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