Ağrı'da İranlı yolcunun çantasında gümrük kaçağı 740 botoks ürünü ele geçirildi
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Ağrı'da İranlı yolcunun çantasında gümrük kaçağı 740 botoks ürünü ele geçirildi.
Ağrı'da İranlı yolcunun çantasında gümrük kaçağı 740 botoks ürünü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında durdurdukları otobüste arama yaptı.
Ekipler, İranlı yolcunun çantasında gümrük kaçağı 740 botoks ürünü ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel