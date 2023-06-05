Ağrı'da İran uyruklu 3 şahsın üzerinde 668 gram esrar ele geçirildi

Ağrı'da İran uyruklu 3 şahsın üzerinde toplamda 668 gram esrar ele geçirildi.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 3 İranlı şahsın ülkeye uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbari bilgiler edinilmesi üzerine; P.A., A.M. ve R.M. isimli yabancı uyruklu şahıslar, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıkları andan itibaren takibe alındı. Şüphelileri, uyuşturucu maddeyi teslim edecekleri şahıslar ile birlikte yakalamak amacıyla müdahale edilmeyen operasyonda; şüpheliler, uyuşturucu maddeyi teslim edecekleri esnada F.Y. ve A.E. isimli şahıslarla birlikte yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalar sonucunda 3 İranlı şahsın ayakkabı tabanlarında zulalı vaziyette 6 paket halinde toplam daralı ağırlığı 668 gram esrar ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı. - AĞRI