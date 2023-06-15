Ağrı'da, İran'dan gelen yolcu otobüsünde sahte dolar ele geçirildi
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Ağrı'da, İran'dan gelen yolcu otobüsünde 28 bin 700 sahte dolar ele geçirildi.
Ağrı'da, İran'dan gelen yolcu otobüsünde 28 bin 700 sahte dolar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Otobüste, 28 bin 700 sahte ABD doları ele geçirilmesine ilişkin 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel