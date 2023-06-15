Ağrı'da İran'dan gelen otobüste sahte dolar ele geçirildi

Ağrı'da jandarma ekipleri, İran'dan gelen bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 287 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı.

AĞRI'da jandarma ekipleri, İran'dan gelen bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 287 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Türkiye'ye gelen bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Koltuk üstündeki kabinleri kontrol eden ekipler, el çantası ve poşet içerisinde 287 adet sahte 100 dolarlık banknot buldu. Sahte paralara el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.