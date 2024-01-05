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Ağrı'da İpek Geçidi'nde Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçlar Güçlükle İlerliyor

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Türkiye-İran kara yolunun Diyadin ilçesi yakınlarındaki İpek Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Ulaşımın kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucunda ulaşım yeniden sağlandı.

Ağrı'da kar yağışı nedeniyle İpek Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar güçlükle ilerliyor.

Türkiye-İran kara yolunun Diyadin ilçesi yakınlarındaki 2 bin 25 rakımlı İpek Geçidi'nde, kar ve tipi nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşım yeniden sağlandı.

Yoldan kayan bir minibüs ile bazı tırlar da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kara yolu ve oluşan araç kuyruğu, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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