Ağrı'da İnşaat Halindeki Binada Çökme: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde inşaat halindeki bir binada asansör eklentisinin saçağının çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde inşaat halindeki binada asansör için yapılan eklentinin saçağı çöktü. Kopan beton parçasının çarptığı 2 işçiden Hürmet Varlı (48) yaşamını yitirdi, yeğeni Evren Varlı ise yaralandı.

Olay, Patnos ilçesi Atatürk Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmanda meydana geldi. İnşaatın en üst katında asansör için yapılan eklentinin saçağı, ağırlığı taşıyamayınca çöktü. Kopan beton parçası, bu sırada saçağın altında çalışan işçiler Hürmet Varlı ve yeğeni Evren Varlı'ya çarptı. Amca ve yeğen yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Hürmet Varlı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hürmet Varlı, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Ağır yaralanan Evren Varlı'nın tedaisi devam ediyor.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
