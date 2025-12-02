Haberler

Ağrı'da İlk Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oldu

Ağrı'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, kent merkezinde de kar sürprizi yaşandı. Il Özel İdaresi, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için önlemler aldı.

Ağrı'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezinde dün gece yaşanan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybederken Taşlıçay ilçesine bağlı köyler ve yüksek kesimler beyaza büründü. Kar kalınlığının bazı bölgelerde artmasıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda yaşanacak sıkıntılar için seferber oldu.

Bu arada Ağrı'nın Patnos ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. İlçede etkili olan soğuk hava gece yerini kar yağışına bıraktı. Sabahın erken saatlerinde beyaza bürünen ilçe merkezinde vatandaşlar, kar sürprizi yaşadı.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı.

Haber: Ümit OKTAN / AĞRI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
