Ağrı'da İkinci El Eşya Satış Yeri Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Ağrı'nın Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir ikinci el eşya satan iş yerinde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahibi cuma namazında olduğu sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ağrı'da ikinci el eşya satan bir iş yeri, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kurtuluş Mahallesi'nde bir ikinci el eşya satan dükkanda yangın çıktı. İş yeri sahibi cuma namazında olduğu sırada çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Dükkanda maddi hasar oluştu. - AĞRI