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Ağrı'da iç çamaşırına uyuşturucu saklayan İran uyruklu şüpheli yakalandı

Ağrı'da iç çamaşırına uyuşturucu saklayan İran uyruklu şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Ağrı'da, iç çamaşırına gizlediği 375 gram uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu yolcu gözaltına alındı.

Ağrı'da, iç çamaşırına gizlediği 375 gram uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrol uygulama noktasında durdurdukları İran yolcu otobüsünde arama yaptı.

Ekipler, durumundan şüphelendikleri yolcu N.F'nin üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş 375 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan söz konusu yolcunun polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ağrı İran Güncel Haberler

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