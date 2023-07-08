Ağrı'da Husumetli Kişiler Arasında Çıkan Kavgada 1 Kişi Hastanelik Oldu

Ağrı'da, eli sopalı ve yüzleri maskeli bir grup kişi, husumetli oldukları 2 kişi ile kavgayı ayırmak isteyen bir kişiyi döverek hastanelik etti. Polis ve jandarma saldırganları arıyor.

AĞRI'da, eli sopalı ve yüzleri maskeli yaklaşık 20 kişi, husumetli oldukları 2 kişi ile kavgayı ayırmak isteyen 1 kişiyi dövüp hastanelik etti. Polis ve jandarma saldırganları arıyor.

Olay, dün akşam, Doğubayazıt ilçesi Burhan Dumlu Caddesi'nde meydana geldi. Ellerinde sopa ve yüzleri maskeli kişiler, caddede yürüyen 2 kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayanlardan 1'i markete, diğeri de kafeye girdi. İş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganların eylemlerini buralarda da sürdürdüğü görüldü. Bu sırada, yaralananlara yardım etmek isteyen kişi de darbedildi. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla, sağlık ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıp, tedaviye alındı. Polis ve jandarma saldırganları arıyor. Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için bölgedeki tüm kamera görüntülerini izlemeye aldı. Olayın 2 taraf arasında önceden yaşanan husumetten dolayı olduğu iddia edildi.