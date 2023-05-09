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Ağrı'da Hudut Hattında 20 Kilo Eroin ve 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Ağrı'da Hudut Hattında 20 Kilo Eroin ve 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da hudut hattında yapılan arama taramalarda 20 kilo 524 gram eroin ile 3 kilo 579 gram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da hudut hattında yapılan arama taramalarda 20 kilo 524 gram eroin ile 3 kilo 579 gram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok. Ağrı hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 20 kilo 524 gram eroin ve 3 kilo 579 gram toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, jandarma komutanlığına teslim edildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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