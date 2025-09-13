Ağrı'da Hortum ve Fırtına Sebebiyle Büyük Hasar

Ağrı'da iki gün önce hortum ve fırtına nedeniyle çatılarında hasar oluşan ev ve ahırlar dronla görüntülendi.

Kent merkezine bağlı Tezeren köyünde perşembe günü meydana gelen hortum ve fırtına nedeniyle 44 ev ile 30 ahırın çatısında hasar oluştu.

Afad koordinasyonunda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü köyde, çatılarında hasar oluşan ev, ahır ve halı saha havadan görüntülendi.

Öte yandan hortumun başlangıcı ve köydeki fırtına anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köyün sakinlerinden Mehmet Tınaz, AA muhabirine, hortum nedeniyle köyde büyük hasarın oluştuğunu söyledi.

Köyde yeni bir ev yapmaya başladığını belirten Tınaz, "Yaz aylarında kalmak için ev yapıyorum. Yaşanan afet benim çatımı yerinden komple söküp attı. Mağdur durumdayız. Çatı, kereste ne varsa hepsi sıfırdı. Hepsini göz önünde tutmaları lazım. Devletten destek bekliyoruz. Çok zararımız var. Arkadaşlar saydılar 70-80 ev ile ahırın çatısında zarar var." diye konuştu.

Şahin Laçin de evlerinin çatısının ve üzerindeki güneş enerjisinin kullanılamaz hale geldiğini anlattı.