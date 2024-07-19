Ağrı'da Hayırsever Aile Türk Kızılay ile İşbirliği Yaparak 3 Bin 500 Kişiye Aşure Dağıttı

Ağrı'da hayırsever bir ailenin desteğiyle Türk Kızılay tarafından 3 bin 500 kişiye aşure ikram edildi.

Kentte yaşayan Atmaca ailesi, vefat eden bir yakınlarının hayrına muharrem ayında vatandaşlara aşure ikram etmek için Türk Kızılay ile çalışma başlattı.

Kızılay'ın aşevinde hazırlanan aşureler sabah saatlerinde Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara, cuma namazı sonrası da Ulu Cami'de vatandaşlara ikram edildi.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu sene de muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlediklerini söyledi.

Desteklerinden dolayı hayırsever aileye teşekkür eden Tatlı, "Aşçılarımızın dünden hazırladığı aşureleri Ulu Cami önüne getirerek 3 farklı noktada vatandaşlara ikram ettik. Allah razı olsun Atmaca ailesi her yıl aşure yapımında bize destek oluyor. Biz de Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza 3 bin 500 paket aşure ikram ettik." diye konuştu.