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Ağrı'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 4 Kişi Yaralandı

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Ağrı'da bir hafif ticari araç, reklam tabelası ve beton duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'da hafif ticari aracın reklam tabelası ve beton duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.A'nın kullandığı 58 ADF 766 plakalı hafif ticari araç, 100. Yıl Mahallesi mevkisinde reklam tabelası ve beton duvara çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile A.Y, S.Y. ve U.A, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi İtfaiye Ağrı Güncel Haberler

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