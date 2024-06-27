Ağrı'da Hafif Ticari Araç Kaldırıma Çarptı: 3 Kişi Yaralandı
Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç kaldırıma çarptı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Ağrı'da hafif ticari aracın kaldırıma çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücü Ahmet A. idaresindeki 04 AAS 074 plakalı hafif ticari araç, Leylek Pınar Mahallesi Hanibaba Bulvarı'nda kaldırıma çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.