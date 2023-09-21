Ağrı'da Hafif Ticari Araç ile Traktör Çarpışması: 2 Ağır Yaralı

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile traktör çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.