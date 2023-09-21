Ağrı'da Hafif Ticari Araç ile Traktör Çarpışması: 2 Ağır Yaralı
Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile traktör çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağrı'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 AK 053 plakalı hafif ticari araç, Ağrı- Hamur kara yolunun 100. Yıl Mahallesi mevkiinde önünde giden ve römorklarında tezek bulunan 01 VL 465 plakalı traktöre çarptı.
Hafif ticari araçtaki 3 kişinin yaralandığı kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu kişilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.