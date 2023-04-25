Ağrı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Zeki Yakut idaresindeki 53 FP 112 plakalı hafif ticari araç, Ağrı- Van kara yolunda, Nurettin Saltan'ın kullandığı 07 YDN 04 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerin de aralarında bulunduğu 5 yaralıyı ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.