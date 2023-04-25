Ağrı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Zeki Yakut idaresindeki 53 FP 112 plakalı hafif ticari araç, Ağrı- Van kara yolunda, Nurettin Saltan'ın kullandığı 07 YDN 04 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerin de aralarında bulunduğu 5 yaralıyı ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel