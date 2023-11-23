Ağrı'da Gürbulak Gümrük Kapısında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da Gürbulak Gümrük kapısında yapılan aramada 3 kişi gözaltına alındı. Aramada 189 adet uyuşturucu hap ve 1 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı'da Gürbulak Gümrük kapısında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM ekiplerince Gürbulak Gümrük sahası içerisinde şüpheli hareketler sergileyen 3 şahsın üzerinde yapılan aramada 189 adet uyuşturucu hap ve 10 adet krema kutusu içerisine gizlenmiş 1 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. - AĞRI