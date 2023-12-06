Ağrı'da Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1582 Sentetik Hapla Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan bir operasyonda, üzerinde 1582 adet sentetik uyuşturucu hap bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir kişi, üzerinde 1582 uyuşturucu sentetik hapla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesindeki gümrük sahasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üst aramasını yaptı.

Üstünde ve eşyalarında 1582 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.