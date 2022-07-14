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Ağrı'da güneşin batışı hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Merve Gökbakan - Güncel
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Ağrı'da güneşin batışı hayran bıraktıAĞRI Ağrı'da güneşin batışının anbean kaydedildiği görüntüler hayran bıraktı.

Ağrı'da güneşin batışı hayran bıraktı

AĞRI Ağrı'da güneşin batışının anbean kaydedildiği görüntüler hayran bıraktı.

Ağrı'nın Küpkıran mahallesinde bulunan Küpkıran tepesinde güneşin batışına yakın saatlerde, tepeye kurulan bir kamera ile yaklaşık bir saat boyunca güneşin batışı an be an kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde güneş tam batarken ve batımın ardından gökyüzünde kırmızının tonlarının oluşturduğu güzellik kendine hayran bıraktı.

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

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