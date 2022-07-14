Ağrı'da güneşin batışı hayran bıraktı Ağrı'da güneşin batışı hayran bıraktıAĞRI Ağrı'da güneşin batışının anbean kaydedildiği görüntüler hayran bıraktı. Ağrı'da güneşin batışı hayran bıraktı AĞRI Ağrı'da güneşin batışının anbean kaydedildiği görüntüler hayran bıraktı. Ağrı'nın Küpkıran mahallesinde bulunan Küpkıran tepesinde güneşin batışına yakın saatlerde, tepeye kurulan bir kamera ile yaklaşık bir saat boyunca güneşin batışı an be an kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde güneş tam batarken ve batımın ardından gökyüzünde kırmızının tonlarının oluşturduğu güzellik kendine hayran bıraktı. İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel Ağrı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ağrı'da güneşin batışı hayran bıraktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.