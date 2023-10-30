Ağrı'da gümrük kaçağı sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Ağrı'da yol kontrol uygulamasında gümrük kaçağı 984 paket sigara ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ağrı'da yol kontrol uygulamasında gümrük kaçağı 984 paket sigara ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol uygulama noktasında durdurdukları araçlarda arama yaptı.
Araçlarda gümrük kaçağı 984 paket sigara ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel