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Ağrı'da gümrük kaçağı sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Ağrı'da yol kontrol uygulamasında gümrük kaçağı 984 paket sigara ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ağrı'da yol kontrol uygulamasında gümrük kaçağı 984 paket sigara ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol uygulama noktasında durdurdukları araçlarda arama yaptı.

Araçlarda gümrük kaçağı 984 paket sigara ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ağrı Kaçakçılık Jandarma Güncel Haberler

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