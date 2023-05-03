Ağrı'da gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi
Güncel Haberler
Ağrı'da 2 bin 795 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 5 bin 31 paket sigara ele geçirildi.
Ağrı'da 2 bin 795 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 5 bin 31 paket sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulamaları ve kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor.
Bu kapsamda son bir haftada ekiplerce yapılan yol kontrol uygulamalarında 2 bin 795 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 5 bin 31 paket sigara ele geçirildi.
Uygulamalarda yakalanan 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 10 araca el konuldu.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel