Ağrı'da gönüllü gençler köydeki çocukları sinemaya götürdü Güncel Haberler Ağrı'da Gençlik Merkezi gönüllüleri, ara tatilde güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Hamur ilçesindeki köyde yaşayan çocuklarla sinemada film izledi. Ağrı'da Gençlik Merkezi gönüllüleri, ara tatilde güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Hamur ilçesindeki köyde yaşayan çocuklarla sinemada film izledi. Kaymakamlık koordinesinde Gençlik Merkezi gönüllülerince, Aşağı Karabal köyündeki çocukların ara tatilde keyifli vakit geçirmesini amacıyla etkinlik düzenlendi. Köyden 17 öğrenciyi minibüsle alan genç gönüllüler, çocuklara il merkezindeki sinema salonunda çizgi film izletti. Burada mısır yiyerek eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, daha sonra Gençlik Merkezi'nde ok atışı yaptı. Ardından pizza ikram edilen öğrenciler, tekrar köye götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Gençlik Hamur Ağrı Güncel Haberler

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