Ağrı'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Göçmen Yakalandı

Ağrı'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, il merkezinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.