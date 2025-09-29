Haberler

Ağrı'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Ağrı'da düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli tutuklandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, il merkezinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
