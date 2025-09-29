Ağrı'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Göçmen Yakalandı
Ağrı'da düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli tutuklandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilecek.
Ağrı'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, il merkezinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel