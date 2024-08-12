Ağrı'da Geven Balı Hasadı Başladı

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde üretilen coğrafi işaretli geven balının hasadına başlandı.

İlkbahar aylarında yüksek rakımlı bölgelere çıkan arıcılar, kaliteli bal elde etmek için yoğun mesai yapıyor.

Aylarca gece gündüz demeden arılarının her türlü bakımını yapan üreticiler, yöreye özgü tescilli geven balını hasat etmeye başladı.

Vali Mustafa Koç, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç, il merkezine bağlı Murat köyünde arıcılık yapan Cafer Öner'in bal hasadına katıldı.

Arıcı Öner'e bir süre eşlik eden Vali Koç, kovanlardaki petekleri çıkarıp temizledikten sonra bal sağımını gerçekleştirdi.

Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer üreticilere olduğu gibi arıcılara da her türlü desteği vermek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

"Ağrı Geven Balı"nın 2 yıl önce coğrafi işaret belgesi alarak tescillendiğini anımsatan Koç, "Ağrı balının ünü Türkiye'nin her yerine hatta dünyaya ulaştı. Balın tescillenmesi üreticilerin hem pazar payına hem de rekabet gücünün artırmasına sebep oldu. Arıcılarımızın emeklerinin karşılığını alabilmesi ve arıcılığın daha fazla yaygınlaşması için teknik destek ve malzeme desteğiyle onları desteklemeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

550 arıcı, 70 bin kovanda bal üretiyor

Koç, kentte arıcı kayıt sistemine göre kayıtlı 300'ü yerli, 250'si gezginci olmak üzere 550 arıcı olduğunu ve 70 bin kovanda bal üretimi yapıldığını anlattı.

Arıcılığın daha fazla yaygınlaşması için üreticileri desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde 'Arılar Yaşasın Hayat Yeşersin' projesi kapsamında 100 arıcımıza çeşitli kalemlerde malzeme desteğinde bulunduk. Bir süre önce de arıcılarımızın karşılaştığı en büyük ihtiyaçlarından elektrik için güneş panelleri dağıttık. Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 3 milyon lira değerinde 89 çiftçimize arılık kovan desteğinde bulunduk. Destekleri sürdürmeye, arıcıların yanında olmaya gayret göstereceğiz. Her zaman onların yanında olacağız."

Ağrı'da yıllık 300-350 ton arası bal üretimi yapıldığını söyleyen Koç, "Bu sene arkadaşlarımızın tahminlerine göre 400 ton civarında bal almayı hedefliyoruz. Sadece tescilli olan geven balı değil, yaz aylarında binbir çiçekle kaplı bölgelerde demin de gördük Allah'ın hikmetiyle çok değişik aromada çiçek balları da üretiliyor." dedi.

Koç, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene eylül ayında bal festivali düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.