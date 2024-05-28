Ağrı'da "Geleneksel Bilim Dolu Günler" bilim şenliği başladı

AĞRI - Ağrı'da "Geleneksel Bilim Dolu Günler" bilim şenliği büyük bir coşkuyla başladı.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Geleneksel Bilim Dolu Günler" bilim şenliği, Abide Meydanı'nda yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Buradan Millet Bahçesi'ne kadar yürüyen il protokol üyeleri ve öğrenciler açılış törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programı, öğrencilerin yaptığı halk oyunları gösterisiyle devam etti. Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, insan kaynağı faktörünün, güçlü toplumların ve devletlerin inşa edilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Vali Koç, insan kaynağının yaşamın her alanında etkin ve doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Program, protokol üyelerinin her kademeden öğrencinin tasarladığı projelerin sergilendiği stantları gezmesinin ardından sona erdi.