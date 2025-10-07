Ağrı'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Ağrı'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Gazze'ye destek yürüyüş programı yapıldı.

Eski Van Caddesi'ndeki Meydan Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Hamas'a Selam Direnişe Devam", "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atarak Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda bulunan bir aktivist, cep telefonuyla görüntülü olarak alandaki vatandaşlara hitap etti.