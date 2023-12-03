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Ağrı'da Gazze Şeridi'ne destek etkinliği düzenlendi

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Ağrı'da, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. Kudüs Platformu kapsamında Dörtyol Kavşağı'nda bir araya gelen çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikte, çocuklar trafik ışıklarında bekleyen sürücülere doğru dönerek farkındalık oluşturdu.

Ağrı'da, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kudüs Platformu kapsamında Dörtyol Kavşağı'nda bir araya gelen çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikte, ellerine döviz ve Filistin bayrakları alan çocuklar, gruplar halinde trafik ışıklarında bekleyen sürücülere doğru dönerek farkındalık oluşturdu.

Çocuklardan Sait Hasan Güler, İsrail'in saldırılarını kınamak ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için bir araya geldiklerini belirterek, "Meydanlar boş bırakılmamalı, Filistin direnişine aralıksız bir şekilde maddi yardımlar devam ettirilmelidir. Siyonistler ve destekçilerinin mallarına süresiz bir şekilde boykota devam edilmelidir. Bu hususta esnafımız siyonizme destek veren firmaların mallarını, ne almalı ne de satmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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