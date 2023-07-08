Ağrı'da freni patlayan tır devrildi

AĞRI - Tendürek mevkisinden Doğubayazıt'a gelen tır, frenlerinin patlaması sonucu kayarak yol kenarına devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Tendürek Dağı geçidinden Doğubayazıt istikametine doğru ilerleyen tırın freni patlayınca kontrolden çıkarak devrildi ve alev aldı. Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine olay yerine 122 sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Çıkan yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı yaşanmadı.